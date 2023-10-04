Bıçak kemiğe dayandı! Onana'ya büyük tepki gösteren İngiliz taraftarlar Altay'ı istiyor
Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'a karşı yaptığı hatalarla Manchester United'ın mağlubiyetinde önemli rol oynayan Andre Onana, İngiliz taraftarların büyük tepkisini çekti. Kısa süre içinde sosyal medyada Onana hakkında binlerce yorum yapılırken, taraftarlar kaleye Altay Bayındır'ın geçmesi gerektiğini savundu.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray karşısında yaptığı hatalarla takımının mağlup olmasında büyük payı olan Andre Onana'ya İngiliz taraftarlar büyük tepki gösterdi.
MAÇA DAMGA VURDU
Mücadele boyunca yaptığı hatalarla taraftara saç baş yolduran Onana için sosyal medyada dakikalar içinde binlerce yorum yapıldı.
TARAFTAR ALTAY'I İSTİYOR
Yaptığı hatalarla takımının mağlup olmasında büyük payı olan tecrübeli eldiven İngilizlerin eleştiri odağı oldu. İngiliz taraftarIar, Onana'nın yerine kaleye Altay Bayındır'ın geçmesi istiyor.