Biathlon Milli Takım Ön Eleme Kampı Bolu'da Başladı
Türkiye Kayak Federasyonu tarafından düzenlenen Biathlon Milli Takım Ön Eleme ve Seçme Kampı, Bolu'nun Gerede Arkut Dağı'nda başladı. Toplam 43 sporcu, teknik ve fiziksel antrenmanlar ile milli takım kadrosuna girmeye çalışacak.
Türkiye Kayak Federasyonu Başkanlığınca düzenlenen "Biathlon Milli Takım Ön Eleme ve Seçme Kampı", Bolu'da başladı.
Gerede Arkut Dağı'nda gerçekleştirilen kampta, 25 erkek ve 18 kadın olmak üzere toplam 43 sporcu, özel hazırlanan programlar çerçevesinde teknik ve fiziksel antrenmanlarını sürdürüyor.
Milli takım kadrosunun belirleneceği süreçte sporcular, hem kondisyon hem de beceri odaklı testlerden geçecek.
Kamp süresince elde edilecek performanslar, milli takım seçmelerinde belirleyici rol oynayacak.
Kamp 30 Haziran'da sona erecek.
Kaynak: AA / Mehmet Emin Gürbüz - Spor