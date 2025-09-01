Beyşehir Gölü'nde SUP ile Barış ve Dostluk Etkinliği

Konya'nın Beyşehir ilçesinde sörfçüler, Beyşehir Gölü'nü SUP (kürek sörfü) ile 58 kilometre yol katederek bir uçtan uca geçti.

Beyşehir Kültür ve Turizm Derneği tarafından 1 Eylül Dünya Barış Günü kapsamında düzenlenen etkinlikte göl kıyısında buluşan sporcular Nüşabe Deniz Paşazade ile Neslihan Gürcan, "İki devlet bir can; Türkiye Azerbaycan" sloganıyla Beyşehir Gölü'nde yaşanan kuraklığa dikkati çekmek amacıyla kürek tahtası üzerinde sörf yaptı.

İkili, iki gün süren etkinlik çerçevesinde Beyşehir Gölü'nü bir uçtan bir uca kürek sörfü yaparak geçti.

Gölün Isparta tarafındaki kıyılarında başlayan etkinlik, Konya'nın Beyşehir ilçe merkezindeki Jandarma Burnu mevkisinde son buldu.

Omuzlarında Türk ve Azerbaycan bayrağı bulunan kürekçilerden Neslihan Gürcan, bileğinden sakatlanması nedeniyle ilk günün sonunda parkuru yarım bırakmak zorunda kaldı, kalan bölüme ise Gürcan'ın yerine başka bir erkek sporcu devam etti. Omuzu zedelenen Nüşabe Deniz Paşazade ise zorlanarak da olsa parkuru tamamlamayı başardı.

Parkuru noktalayan sporcuları Beyşehir'deki göl kıyısında Beyşehir Belediye Başkanı Adil Bayındır ve beraberindekiler karşıladı.

52 yaşındaki sporcu Nüşabe Deniz Paşazade, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, 5 sene önce de Beyşehir Gölü'nde etkinlik düzenlediklerini söyledi.

Bugün en büyük hayallerinden birisini gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadığını dile getiren Paşazade, "Benim en büyük hayallerimden biri Beyşehir'i ayakta kürekle geçmekti. Bu hayalimi anlattığımda beni başkanlarımız çok destekledi ve projemizin ismi 'İki devlet bir can; Türkiye Azerbaycan" oldu. Neden, çünkü ben Azerbaycan kökenliyim ve Azerbaycan'da doğdum. Azerbaycan benim ana vatanım ama Antalya'da yaşıyorum, Türkiye benim ata yurdum ve Beyşehir Gölü'nde, Anadolu'nun kalbinde, Konya ilimizde bu güzel projeyi hayata geçirmek istedik." diye konuştu.

İki gün süren etkinliği bileğinden sakatlanması nedeniyle yarıda bırakan ve ikinci günkü parkura devam edemeyen sporcu Neslihan Gürcan da 5 yıldır ayaklı kürek sörfüyle uğraştığını anlatarak, çok anlamlı bir proje kapsamında Beyşehir Gölü'nde bir araya geldiklerini ifade etti.

Beyşehir Gölü'ndeki kuraklığa dikkati çekmek istediklerini vurgulayan Gürcan, 1 Eylül Dünya Barış Günü dolayısıyla da ayrıca Azerbaycan Türkiye dostluğunu yeniden kutlamak istediklerini, bunun için Beyşehir'de olduklarını belirtti.