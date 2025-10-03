Haberler

Beypazarı Uluslararası Ultra Trail Maratonu 4 Ekim'de Başlıyor

Beypazarı Uluslararası Ultra Trail Maratonu 4 Ekim'de Başlıyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Beypazarı'nda düzenlenecek olan uluslararası ultra trail maratonuna 10 farklı ülkeden toplam 2 bin 500 sporcu katılacak. Koşu, 8K, 19K, 39K ve 52K mesafelerinde gerçekleştirilecek.

Beypazarı Uluslararası Ultra Trail maratonu koşusu 4 Ekim'de gerçekleştirilecek.

Koşuya, Japonya, Çin, Tayvan, Ukrayna, Rusya, Kazakistan, Almanya, Fransa, İngiltere ve Türkiye'den olmak üzere toplam 2 bin 500 sporcu katılacak. Yarışma 8K, 19K, 39K ve 52K olmak üzere dört farklı parkurda gerçekleştirilecek. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Dışişleri Bakanlığı: İsrail'in alıkoyduğu vatandaşlarımızın yarın özel uçakla getirilmesi için çalışıyoruz

Sumud'daki Türkler ne zaman bırakılacak? İlk kez tarih verildi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İstanbul'da 3 adliyenin başsavcısı değişti

Megakente 3 yeni başsavcı! Özellikle bir atama dikkat çekici
Otomotiv devi 19 binden fazla aracını yangın riski nedeniyle geri çağırdı

Otomotiv devi binlerce aracını apar topar geri çağırdı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.