Beypazarı Uluslararası Ultra Trail Maratonu 4 Ekim'de Başlıyor

Beypazarı Uluslararası Ultra Trail maratonu koşusu 4 Ekim'de gerçekleştirilecek.

Koşuya, Japonya, Çin, Tayvan, Ukrayna, Rusya, Kazakistan, Almanya, Fransa, İngiltere ve Türkiye'den olmak üzere toplam 2 bin 500 sporcu katılacak. Yarışma 8K, 19K, 39K ve 52K olmak üzere dört farklı parkurda gerçekleştirilecek. - ANKARA