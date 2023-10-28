Beypazarı Şoförler Odası ve Otomobilciler Odası Başkanı Ömer Ercan, ilçe trafiğinin rahatlatılması adına yürütülen çalışmalar nedeniyle İlçe Emniyet Müdürü Yusuf Aydın'a teşekkür ziyaretinde bulundu. Ercan, Emniyet Müdürü Aydın ve ekibinin trafik sıkışıklığı ve kazaların yaşandığı noktalar için özel bir çalışma yürüttüğünü belirtti.

Beypazarı Şoförler Odası ve Otomobilciler Odası Başkanı İlçe Emniyet Müdürüne Teşekkür Etti

Beypazarı Şoförler Odası ve Otomobilciler Odası Başkanı Ömer Ercan, ilçe trafiğinin rahatlatılması adına yürütülen çalışmalar nedeniyle İlçe Emniyet Müdürü Yusuf Aydın'a teşekkür ziyaretinde bulundu.

Oda Başkanı Ömer Ercan, yaptığı açıklamada Emniyet Müdürü Aydın ve ekibinin trafik sıkışıklığı ve kazaların yaşandığı noktalar için özel bir çalışma yürüttüğünü belirtti.

Bu çalışmaları desteklediklerini aktaran Ercan, "Oda başkanı olarak şoför esnafını temsilen Emniyet Müdürümüz Yusuf Aydın'a ve Ankara Büyükşehir Belediyesi ekibine teşekkür ediyoruz. İlçemizde önemli noktalarda düzenlemeler olacak. Gerçekten trafik sıkışıklığı giderilecek." dedi.