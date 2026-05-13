Beyoğlu'nda Galatasaraylı futbolcu Lucas Torreira'yı darbeden şüpheli adliyede

Beyoğlu'nda, Galatasaraylı futbolcu Lucas Torreira'yı darbeden şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Beyoğlu'ndaki bir alışveriş merkezinin önünde Torreira'yı darbeden Y.Y'nin (32) emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Zanlı, sağlık kontrolünün ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi.

Olay

Camiikebir Mahallesi'nde bulunan alışveriş merkezindeki bir kafenin önünde bir kişi, Galatasaraylı futbolcu Lucas Torreira'yı darbetmişti.

İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri, Torreira'ya yumruk atan Y.Y'yi olay yerinden uzaklaşmak için bindiği takside yakalayarak gözaltına almıştı.

Torreira'nın yapılan kontrollerinde sol kaşı ile gözü arasında kızarıklık olduğu tespit edilmişti.

Yapılan araştırmada şüphelinin "kasten yaralama" suçundan kaydı bulunduğu, Lucas Torreira'nın şüpheliden davacı ve şikayetçi olduğu öğrenilmişti.

Polis ekipleri, olay sırasında Torreira'nın şoförü E.S'nin (39) de ayırmak maksatlı Y.Y'ye yumruk attığını belirlemişti.

Öte yandan, şüpheli Y.Y. hakkında uzaklaştırma kararı olduğu öğrenilmişti.

Kaynak: AA / Fatih Çağlar Demirbaş
