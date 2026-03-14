Beyoğlu Fenerbahçeliler Derneği'nin geleneksel iftarı gerçekleştirildi
Beyoğlu Fenerbahçeliler Derneği, her yıl düzenlediği sokak iftarı organizasyonunu bu yıl da gerçekleştirdi. Fenerbahçe Kulübü yöneticilerinin katıldığı etkinlik, Ramazan ayı boyunca her gün yapılan sosyal sorumluluk etkinliği ile büyük ilgi gördü.
Beyoğlu Fenerbahçeliler Lokali önünde düzenlenen organizasyona, Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu Başkanı Şekip Mosturoğlu, Futbol A.Ş. Yönetim Kurulu üyesi Adil Yazıcıoğlu ve Fenerbahçe Şube ve Dernekler Müdürü Cem Yetiş katıldı.
Ramazan ayı boyunca her gün yapılan sosyal sorumluluk etkinliği yoğun katılımla düzenleniyor.
Kaynak: AA / Bozhan Memiş