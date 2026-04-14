Beylikova'da kurumlar arası voleybol turnuvasında finalistler belli oldu

Eskişehir'in Beylikova ilçesinde düzenlenen Kurumlar Arası Voleybol Turnuvası'nda "Emircik" ve "Jandarma" takımları finale yükseldi.

Beylikova İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü koordinesinde gerçekleştirilen organizasyon, final aşamasına ulaştı.

Toplam 14 takım ve 140 sporcunun mücadele ettiği turnuvada karşılaşmalar yoğun ilgi gördü. Tribünleri dolduran yaklaşık 800 sporsever, müsabakaları yerinde takip etti.

Yarı final karşılaşmalarında rakiplerini mağlup eden "Emircik" ve "Jandarma" takımları finale yükseldi.

Final karşılaşmalarının 17 Nisan Cuma günü Beylikova Kapalı Spor Salonu'nda oynanacağı bildirildi.