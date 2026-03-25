Beylikova'da kurumlar arası voleybol turnuvası başladı
Eskişehir'in Beylikova ilçesinde düzenlenen kurumlar arası voleybol turnuvası başladı. Turnuvanın ilk gününde takımların karşılaşmaları dostluk ruhu içinde gerçekleşti.
Beylikova Kaymakamlığı öncülüğünde gerçekleştirilen turnuvanın ilk gününde "Filede Adalet" ile "Aşağıiğdeağacı", "Beylikova Belediyesi" ile "Beylikova Gençlik Merkezi" takımları karşılaştı.
Müsabakalarda dostluk ruhu ön plana çıkarken, tribünleri dolduran vatandaşlar takımlara destek verdi.
Karşılaşmalarda Beylikova Gençlik Merkezi sporcularının performansı izleyicilerden alkış aldı.
Turnuvanın açılışına Beylikova Kaymakamı Ali Kantilav, Belediye Başkanı Hakan Karabacak, Beylikova İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Mehmet Gülmez, kurum amirleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.