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Beylikova'da spor kursları sürerken Gençlik Merkezi üye sayısı 900'ü aştı

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Beylikova'da spor kursları sürerken Gençlik Merkezi üye sayısı 900'ü aştı
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Eskişehir'in Beylikova ilçesinde Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü bünyesindeki spor kursları sürüyor. Gençlik Merkezi'nin üye sayısı 900'ü aşarken voleybol kursunda 54 kursiyer eğitim alıyor.

Eskişehir'in Beylikova ilçesinde Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü bünyesinde açılan spor kursları ve faaliyetleri devam ederken, Gençlik Merkezi'nin üye sayısı 900'ü aştı.

İlçe Müdürlüğü bünyesinde başlatılan voleybol kursunda 54 kursiyer öğrenci eğitim alıyor. Kız ve erkek öğrencilerin ayrı gruplarda, 7-12 ve 13-18 yaş kategorilerine göre eğitim gördüğü çalışmalar, her hafta sonu 09.00-17.00 saatleri arasında Beylikova Kapalı Spor Salonu'nda kadın antrenörler eşliğinde yapılıyor.

Farklı branşlarda eğitimler sürüyor

İlçede yürütülen çalışmaları yerinde inceleyen Gençlik ve Spor İlçe Müdürü, voleybol kursunu ziyaret ederek öğrencilerle bir araya geldi. Çocukların taleplerini dinleyen İlçe Müdürü, Gençlik Merkezi'nin üye sayısının 900'ü geçtiğini belirtti. Gençlik Merkezi bünyesinde kick boksta yaklaşık 90, voleybolda 54, futbolda 42 ve cimnastikte 27 kursiyer olmak üzere farklı branşlarda eğitimlerin sürdüğü bildirildi. Kick boks eğitimlerinin deneyimli antrenör eşliğinde haftanın 6 günü yaş gruplarına özel yapıldığı, futbol branşında da kız ve erkek öğrencilere yönelik çalışmaların devam ettiği kaydedildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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