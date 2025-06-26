Beylikova'da Gençlik Yaz Kulübü Kayıtları Devam Ediyor

Eskişehir'in Beylikova ilçesinde, "Gençlik Yaz Kulübü" programı kapsamında sportif ve kültürel branşlara ilişkin kayıtlar devam ediyor.

İlçedeki 9-12 ve 13-15 yaş grubu öğrenciler için düzenlenen yaz kursları ilgi görüyor.

Futbol, basketbol, voleybol, badminton, atletizm, okçuluk, dart, masa tenisi, resim atölyesi ve akıl-zeka oyunları gibi geniş bir yelpazede sunulan branşlarla çocukların yaz tatilini hem eğlenceli hem de verimli geçirmeleri amaçlanıyor.

Yaz spor okullarının temel hedeflerinden birinin çocukları cep telefonu ve dijital bağımlılıktan uzaklaştırmak olduğunu belirten Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Mehmet Gülmez, "Bu projeyle çocuklarımızı hem fiziksel hem de zihinsel anlamda geliştirmeyi, sosyal iletişim becerilerini artırmayı ve yaz tatilini sağlıklı bir ortamda değerlendirmelerini sağlamayı amaçlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Yaz spor okullarının aynı zamanda kötü alışkanlıkların önlenmesi açısından da önemli bir işlev gördüğünü dile getiren Gülmez,"Çocuklarımızı güvenli bir ortamda spora ve sanata yönlendiriyoruz. Her bir çocuğumuzun kişisel hikayesine olumlu bir dokunuş yapmayı arzuluyoruz." değerlendirmesinde bulundu.