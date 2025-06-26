Beylikova'da Gençlik Yaz Kulübü Başladı

Beylikova Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın "Gençlik Yaz Kulübü" programı kapsamında ilçede yaz dönemi spor ve kültürel faaliyetlerini başlattı. 9-12 ve 13-15 yaş grubu öğrenciler için düzenlenen yaz kurslarına kayıtlar devam ederken, velilerden ve gençlerden yoğun ilgi görüyor.

Futbol, basketbol, voleybol, badminton, atletizm, okçuluk, dart, masa tenisi, resim atölyesi ve akıl-zeka oyunları gibi geniş bir yelpazede sunulan branşlarla çocukların yaz tatilini hem eğlenceli hem de verimli geçirmeleri amaçlanıyor. Çocukları teknoloji bağımlılığından uzaklaştırıp spora yönlendirmek hedefleniyor.

Yaz spor okullarının temel hedeflerinden birinin çocukları cep telefonu ve dijital bağımlılıktan uzaklaştırmak olduğunu belirten Beylikova Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Mehmet Gülmez, "Bu projeyle çocuklarımızı hem fiziksel hem de zihinsel anlamda geliştirmeyi, sosyal iletişim becerilerini artırmayı ve yaz tatilini sağlıklı bir ortamda değerlendirmelerini sağlamayı amaçlıyoruz" dedi.

Gülmez, yaz spor okullarının aynı zamanda kötü alışkanlıkların önlenmesi açısından da önemli bir işlev gördüğünü belirterek, "Çocuklarımızı güvenli bir ortamda spora ve sanata yönlendiriyoruz. Her bir çocuğumuzun kişisel hikayesine olumlu bir dokunuş yapmayı arzuluyoruz" ifadelerini kullandı.

"Hikayeni Bu Yaz Beylikova Gençlik Merkezi'nde Yaz"

İlçedeki gençlerin sosyal hayata katılımlarını artırmak, özgüvenlerini pekiştirmek ve sporu bir yaşam biçimi haline getirmek için açılan bu kurslar sayesinde Beylikova'da yaz ayları daha anlamlı geçirilmesi düşünülüyor. Program kapsamında öğrencilerin kişisel gelişimlerini destekleyici eğitici ve eğlendirici atölye çalışmaları da planlanıyor.

Yaz spor okullarına başvurular Beylikova Gençlik Merkezi'nde alınmaya devam ederken, bu sürece katkı ve desteklerinden dolayı Gençlik Yaz Kulübü, Eskişehir Gençlik ve Spor İl Müdürü Sayın Hasan Kalın'a, ilçede gençlik hizmetlerinin daha etkin ve yaygın şekilde yürütülmesine büyük katkılarından dolayı teşekkür etti. - ESKİŞEHİR