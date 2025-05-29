Beylikdüzü'nde Dünya Bisiklet Günü Etkinliği

Beylikdüzü Büyükşehir İlkokulu'nda 3 Haziran Salı günü 09.00-12.00 saatleri arasında yapılacak bisiklet dersine bisiklet sporcuları da katılacak. Öğrenciler derste Dünya Bisiklet Günü'nü kutlayacak.

Türkiye Bisiklet Federasyonu, haziran ayının ilk günlerinde 12. Yeşilay Geleneksel Bisiklet Turu ve 3 Haziran Dünya Bisiklet Günü etkinlikleri ile bisikletin bir yaşam tarzı olduğuna dikkat çekmeyi hedefliyor.

Birleşmiş Milletler tarafından 2018 yılından bu yana kutlanan Dünya Bisiklet Günü, bisikletin çevre dostu, sağlıklı ve ekonomik bir ulaşım aracı olarak önemine dikkat çekmek, sürdürülebilir kalkınma, temiz ulaşım ve bireysel sağlık hedeflerine katkısını vurgulamak, tüm yaş gruplarını aktif bir yaşam tarzına teşvik etmek, trafik sıkışıklığını ve karbon emisyonlarını azaltmaya yönelik farkındalık oluşturmak amacıyla kutlanıyor.

Türkiye Bisiklet Federasyonu da bu günü İstanbul İl Bisiklet Temsilciliği ve Milli Eğitim Bakanlığı iş birliği ile hayata geçirilen 'Pedala İlk Adım' etkinliği ile kutlayacak. Beylikdüzü Büyükşehir İlkokulu'nda 3 Haziran Salı günü 09.00-12.00 arasındaki bisiklet dersine bisiklet sporcuları da katılacak. Öğrenciler derste Dünya Bisiklet Günü'nü kutlayacak. - İSTANBUL