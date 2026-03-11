Haberler

Hentbol: Ardventure Erkekler Süper Lig

Hentbol: Ardventure Erkekler Süper Lig
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Hentbol Ardventure Erkekler Süper Lig play-out ilk hafta maçında Beykoz Belediyespor, Rize Belediyespor'u 40-25 mağlup etti. İlk yarıyı 21-15 önde kapatan Beykoz, ikinci yarıda da üstünlüğünü sürdürerek galip geldi.

???????Hentbol Ardventure Erkekler Süper Lig play-out ilk hafta maçında Beykoz Belediyespor, deplasmanda Rize Belediyespor'u 40-25 yendi.

Yenişehir Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısı, konuk takımın 21-15'lik üstünlüğüyle tamamlandı.

Müsabakanın ikinci yarısında da etkili oyununu sürdüren Beykoz Belediyespor, maçtan 40-25 galip ayrıldı.

Kaynak: AA / Fikret Delal
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan hodri meydan: Macera arayan olursa...

Erdoğan'dan hodri meydan: Macera arayan olursa...
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Jamie Carragher'dan Galatasaray'a küfür gibi sözler

Jamie Carragher'dan Galatasaray'a küfür gibi sözler
Bu haberi okuyan milyonlarca araç sahibi e-Devlet'e akın edecek

Bu haberi okuyan milyonlarca araç sahibi e-Devlet'e akın edecek
Genç kıza annesinden gelen mesaj okuyanın yüreğini yaktı

Genç kıza annesinden gelen mesaj okuyanın yüreğini yaktı
Manisa'da bıçaklı kavga: 2 ölü, 1 yaralı

Husumetli iki grup cadde ortasında birbirine saldırdı: 2 ölü
Jamie Carragher'dan Galatasaray'a küfür gibi sözler

Jamie Carragher'dan Galatasaray'a küfür gibi sözler
Altının merkezindeki 24 milyonluk soygunda yeni gelişme

Altının merkezindeki 24 milyonluk soygunda yeni gelişme
Pınar Altuğ'a eşinin yanında açıkça soruldu: Müstehcen sahnede oynar mısın?

Pınar'a eşinin yanında açıkça soruldu: Müstehcen sahnede oynar mısın?