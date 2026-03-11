Hentbol: Ardventure Erkekler Süper Lig
Hentbol Ardventure Erkekler Süper Lig play-out ilk hafta maçında Beykoz Belediyespor, Rize Belediyespor'u 40-25 mağlup etti. İlk yarıyı 21-15 önde kapatan Beykoz, ikinci yarıda da üstünlüğünü sürdürerek galip geldi.
Yenişehir Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısı, konuk takımın 21-15'lik üstünlüğüyle tamamlandı.
Müsabakanın ikinci yarısında da etkili oyununu sürdüren Beykoz Belediyespor, maçtan 40-25 galip ayrıldı.
Kaynak: AA / Fikret Delal