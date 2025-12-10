Ardventure Hentbol Erkekler Süper Ligi
Adventur Erkekler Hentbol Süper Lig'in 17. haftasında Beykoz Belediyespor, Müzahir Sille Spor Kompleksi'nde konuk ettiği Ankara Hentbol'u 40-29 mağlup etti. İlk yarıyı 18-14 önde kapatan ev sahibi ekip, ikinci yarıda da üstünlüğünü sürdürdü.
Ardventure Erkekler Hentbol Süper Lig'in 17. haftasında Beykoz Belediyespor, konuk ettiği Ankara Hentbol'u 40-29 yendi.
Müzahir Sille Spor Kompleksi'nde oynanan karşılaşmanın ilk yarısını ev sahibi ekip, 18-14 önde tamamladı.
Mücadelenin ikinci yarısında da üstünlüğünü sürdüren Beykoz Belediyespor, Ankara Hentbol'u 40-29 mağlup etti.
Kaynak: AA / Ceren Aydınonat - Spor