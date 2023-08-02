Beyköy Belediyesi Futbol Okulu Öğrencilerine Belgelerini Verdi

Beyköy Belediyesi tarafından düzenlenen futbol okulunu başarı ile bitiren öğrencilere belgelerini Beyköy Belediye Başkanı Osman Kılıç tarafından verildi. Okulların kapanmasıyla birlikte birçok belediye çocukların yaz aylarını dolu dolu geçirmesi için etkinlikler yapıyor. Beyköy Belediyesi de çocukları spora teşvik ederek çeşitli branşlarda yaz spor okulu yaptı. Futbol okulunu tamamlayan çocuklara Başkan Osman Kılıç belgelerini verdi. Kılıç 'Düzenlediğimiz futbol okulunu başarı ile tamamlayan öğrencilerimize kurs bitirme belgelerini verdik tüm öğrencilerimizi tebrik ediyor sağlıklı mutlu bir gelecek temenni ediyorum' dedi. Belgelerin ardından ise Kılıç çocuklara elleriyle dondurma ikram etti.

DÜZCE(İHA) – Beyköy Belediyesi tarafından düzenlenen futbol okulunu başarı ile bitiren öğrencilere belgelerini Beyköy Belediye Başkanı Osman Kılıç tarafından verildi.

Okulların kapanmasıyla birlikte birçok belediye çocukların yaz aylarını dolu dolu geçirmesi için etkinlikler yapıyor. Beyköy Belediyesi de çocukları spora teşvik ederek çeşitli branşlarda yaz spor okulu yaptı. Futbol okulunu tamamlayan çocuklara Başkan Osman Kılıç belgelerini verdi.

Kılıç "Düzenlediğimiz futbol okulunu başarı ile tamamlayan öğrencilerimize kurs bitirme belgelerini verdik tüm öğrencilerimizi tebrik ediyor sağlıklı mutlu bir gelecek temenni ediyorum" dedi.

Belgelerin ardından ise Kılıç çocuklara elleriyle dondurma ikram etti. - DÜZCE