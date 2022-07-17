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Beykent Üniversitesi Avrupa Şampiyonasına hızlı başladı

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Beykent Üniversitesi Avrupa Şampiyonasına hızlı başladı

2022 Avrupa Üniversiteler Oyunları (EUG 2022), Polonya'nın Lodz kentinde başladı.

2022 Avrupa Üniversiteler Oyunları (EUG 2022), Polonya'nın Lodz kentinde başladı. A Grubunda yer alan Beykent Üniversitesi, grubundaki ilk maçta Portekiz temsilcisi Porto Üniversitesi ile karşılaştı.

Ediz Kaan Fırıncıoğlu ve Gökhan Gökgöz'ün 12 sayı ile maçın en skorer oyuncuları oldukları maçtan 3-1 galip ayrılan Barış Sümen'in oyuncuları 3 puanın sahibi oldu.

Voleybol karşılaşmasının setleri 25-10, 25-13, 18-25, 25-19 sonuçlandı.

Şampiyonada B Grubunda ülkemizi temsil eden Gazi Üniversitesi takımı ise ilk maçta Ukrayna'nın Sumy State Üniversitesi takımına 3-1 mağlup oldu. İlk seti kazanan Gazi Üniversitesi takımı, arka arkaya verdiği setlerle ilk maçtan puan çıkartamadı. Bu maçın setleri ise 19-25, 26-24, 28-26, 25-15 sonuçlandı.

Bugün yapılan maçta ise Beykent Üniversitesi, rakibi German Sport University Cologne'yi 3 - 2 yenmeyi başardı.

Son iki organizasyonun namağlup şampiyonu olan Beykent Üniversitesi takımın bu yılkı kadrosunda şu isimler yer alıyor:

5- Fatih Uslu

6- Murat Fatih Örnek

7- Fatih Yörümez

8- Tuğberk Sungur

9- Erencan Can

10-Arda Bostan

11-Taha Erden

12-Keremcan Acar

15-Ediz Kaan Fırıncıoğlu

16-Serhat Fatih Uzun

18-Gökhan Gökgöz

Kafile Başkanı: Halil İbrahim Duru

Yönetici: Can Düşer

Antrenör: Barış Sümen

Y. Antrenör: Emre Dirier

Masör: Eren Toker - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı / Spor

Beykent Üniversitesi Polonya Fatih Spor Haberler

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