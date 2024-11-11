Beykan Şimşek Elazığspor'un Güvencesi

Elazığspor'un yıldızı Beykan Şimşek etkili futbolunu sürdürmeye devam ediyor. Tecrübeli kaptan, 5 gol, 5 asistle 10 gole direkt katkıda bulundu.

Elazığspor'un takım kaptanlarından Beykan Şimşek, takımını sırtlamaya devam ediyor. Son oynanan Somaspor maçını 4-3 kazanan bordo-beyazlı ekipte Beykan, maçı 1 gol, 3 asistle tamamladı. Bu sezon cezası nedeniyle 1 maçı kaçıran ve 10 maçta forma giyen 30 yaşındaki oyuncu, 894 dakika sahada kalırken, 5 gol, 5 asistle katkı sağladı. - ELAZIĞ