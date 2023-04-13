Bayern Münih çıldırdı! Yıldız futbolcuya ödeyecekleri bonservisi duyanlar, 'Yok artık' diyor

Bundesliga'da şampiyonluğa oynayan Bayern Münih, Napoli forması giyen Victor Osimhen için harekete geçti. Alman devi, 24 yaşındaki yıldız futbolcuyu renklerine bağlamak için 100 milyon euro bonservis bedelini ödemeyi planlıyor.

Robert Lewandowski'nin takımdan ayrılması sonrası 9 numara pozisyonunda büyük eksiklik yaşayan Bayern Münih, gelecek sezon için hazırlıklara başladı. Alman devi, genç yetenek Osimhen'i radarına almış durumda.

100 MİLYON EURO ÖDEYECEKLER

Sky Sports'ta yer alan habere göre, Alman devinin Napoli'den Victor Osimhen ile ilgilendiği belirtildi. Bayern Münih'in, bu transfer için 100 milyon euro ödemeye hazır olduğu kaydedildi. Osimhen'in de Bayern Münih'e transfer olmaya sıcak baktığı vurgulandı.

DÜNYA DEVLERİ PEŞİNDE

Göstermiş olduğu performansla dünya devlerinin ilgisini çeken Nijeryalı futbolcunun adı Bayern dışında, Paris Saint-Germain ve Manchester United ile de anılıyor.

PERFORMANSI GÖZ DOLDURUYOR

İtalyan deviyle bu sezon toplamda 29 maça çıkan 24 yaşındaki yetenekli futbolcu, bu mücadelelerde 25 gol atarken 5 de asist kaydetti.