Beyaz Saray'da ağırlanan basketbolcu, Biden konuşma yaptığı sırada bayıldı

ABD Başkanı Biden ve eşi Jill Biden, Beyaz Saray'da Amerikan Üniversite Sporları Federasyonu (NCAA) şampiyonu Louisiana State Üniversitesinin (LSU) kadın basketbol takımı oyuncuları ve Antrenörü Kim Mulkey'i ağırladı. Ziyarette bir basketbolcunun bayılması paniğe neden oldu.

BIDEN KONUŞURKEN BAYILDI

ABD Başkanı Biden'ın konuşma yaptığı sırada basketbolculardan Sa'Myah Smith bayıldı. Konuşmasına hemen ara veren Biden, sporcuların uzun süre ayakta kaldığını belirterek özür diledi.

SPORCUNUN SAĞLIK DURUMU İYİ

Kısa bir aranın ardından Biden yaptığı konuşmada bunun ilk kez yaşanmadığını belirtti. Antrenör Mulkey, Smith'e Beyaz Saray sağlık personelinin müdahale ettiğini ve durumunun iyi olduğunu ifade etti.