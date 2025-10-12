Haberler

Besra Duman Dünya Bedensel Engelliler Halter Şampiyonası'nda Gümüş Madalya Kazandı

Besra Duman Dünya Bedensel Engelliler Halter Şampiyonası'nda Gümüş Madalya Kazandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mısır'ın Kahire şehrinde düzenlenen Dünya Bedensel Engelliler Halter Şampiyonası'nda kadınlar 55 kiloda milli sporcu Besra Duman, 121 kiloluk derecesiyle gümüş madalya kazandı. Şampiyonanın diğer günlerinde Sibel Çam ve Uğur Yumuk madalya mücadelesi verecek.

Dünya Bedensel Engelliler Halter Şampiyonası kadınlar 55 kiloda Besra Duman, gümüş madalya kazandı.

Dünya Bedensel Engelliler Halter Şampiyonası Mısır'ın başkenti Kahire'de başladı. Şampiyonanın ilk gününde kadınlar 55 kiloda yarışan milli sporcu Besra Duman 121 kiloluk derecesiyle gümüş madalya kazanarak dünya ikincisi oldu.

Şampiyonada yarın milli sporculardan kadınlar 73 kiloda Sibel Çam ve erkekler 72 kiloda Uğur Yumuk madalya mücadelesi verecek.

Öte yandan Türkiye Halter Federasyonu Başkanı Talat Ünlü madalya kazanan Besra Duman'ı, antrenörleri ve sporcunun kulübünü kutladı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Trump ve Sisi davet etti! Cumhurbaşkanı Erdoğan yola çıkıyor

Trump ve Sisi davet etti! Cumhurbaşkanı Erdoğan yola çıkıyor
İstanbul'da duvarın arasında günlerce mahsur kalan kişi bakın kim çıktı

Duvarın arasında günlerce mahsur kalan kişi bakın kim çıktı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Binlerce çalışanı bulunan otomotiv devi iflas bayrağını çekti

Dünyaca ünlü otomotiv devi battı! İflas süreci resmen başladı
İstanbul'da duvarın arasında günlerce mahsur kalan kişi bakın kim çıktı

Duvarın arasında günlerce mahsur kalan kişi bakın kim çıktı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.