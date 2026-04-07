Beşiktaş'tan sakatlık açıklaması

Beşiktaş Kulübü, Fenerbahçe ile oynanan derbi müsabakasının 85. dakikasında uyluk arkasında ağrı hissettiği için oyuna devam edemeyen Wilfred Ndidi’nin uyluk arka adalesinde gerilme ve kanama tespit edildiğini açıkladı.

GERİLME VE KANAMA TESPİT EDİLDİ

Siyah-beyazlı kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Futbol A Takımımızın Trendyol Süper Lig’de Fenerbahçe ile oynadığı müsabakanın 85. dakikasında uyluk arkasında ağrı hissettiği için oyuna devam edemeyen futbolcumuz Wilfred Ndidi’nin Acıbadem Altunizade Hastanesi’nde yapılan MR görüntülemesinde, uyluk arka adalesinde (biseps femoris) gerilme ve kanama saptanmıştır. Wilfred Ndidi’nin tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır" denildi.

FORMA GİYEMEYECEĞİ MAÇLAR

29 yaşındaki deneyimli orta saha oyuncusu Wilfred Ndidi, Süper Lig'de oynanacak Antalyaspor ve Samsunspor maçında görev alamayacak.