Beşiktaş'ta sakatlık! Yıldız isim hastaneye kaldırıldı

Fenerbahçe ile karşılaşan Beşiktaş'ta sağ bek oyuncusu Amir Murillo, kafa travması şüphesiyle devre arasında hastaneye götürüldü.

Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında şampiyonluk yarışını sürdüren Fenerbahçe, sahasında ezeli rakibi Beşiktaş'ı konuk etti.

BEŞİKTAŞ'A MURILLO'DAN KÖTÜ HABER

Siyah-beyazlılara zorlu mücadelede deneyimli sağ bek oyuncusu Amir Murillo'dan kötü haber geldi. İlk yarının uzatma dakikalarında Archie Brown ile girdiği mücadele sonrası yerde kalan Murillo, ikinci yarıda oyuna devam edemedi. Kafa travması şüphesi olan Murillo, devre arasında acilen hastaneye götürüldü. Yayıncı kuruluştan edinilen bilgiye göre; Murillo'nun kafatasında çatlak riski olduğu ve bu nedenle hastaneye götürüldüğü, durumun kontrollerin ardından belli olacağı belirtildi.

OYUNA GÖKHAN SAZDAĞI DAHİL OLDU

Zorlu mücadeleye devam edemeyen Panamalı futbolcu Amir Murillo'nun yerine ikinci yarının başında Gökhan Sazdağı oyuna dahil oldu.

Cemre Yıldız
Yorumlar (1)

Haber YorumlarıMGk:

Fenerli gundi rakibine kroşe çaktı yayıncı kuruluş tekrarını vermedi hatta onu vermemek için eski yirmi tane görüntü yayınladı

