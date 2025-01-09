Üye Girişi
Haberler
ABD'yi esir alan yangınların çıkış nedenine ilişkin ilk tahmin: Şiddetli rüzgar ve kuraklık

İşte ABD'deki yangınların çıkış nedeni
Kritik görüşme sonrası Erdoğan'dan Bahçeli'ye: Devlet Bey ile delikanlılık farkı

Erdoğan'dan Bahçeli'ye: Devlet Bey ile delikanlılık farkı
Ekrem İmamoğlu, kendisini protesto eden vatandaşla kürsüden atıştı

Ekrem İmamoğlu, kendisini protesto eden vatandaşla kürsüden atıştı
Bağcılar'ın yeni Belediye Başkanı Yasin Yıldız oldu

İstanbul'un 750 bin nüfusluk ilçesinde belediye başkanı değişti

Beşiktaşlıları çileden çıkartan Arthur Masuaku, takımdan ayrılıyor

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Beşiktaş'ta performansıyla eleştirilen isimlerin başında gelen ve hem kulüple hem de taraftarla arasındaki bağ tamamen kopan Arthur Masuaku, siyah-beyazlılardan ayrılıyor. 31 yaşındaki sol bekin menajeri, Atina'da Yunan temsilcisi AEK ile transfer görüşmesi yapıyor. Hem sözleşmesi sona erecek Masuaku hem de Beşiktaş, bu transfere sıcak bakıyor.

Beşiktaş'ta bu sezon savunmada yaptığı hatalarla dikkat çeken ve siyah beyazlı taraftarların en çok tepki gösterdiği isimlerden biri olan Arthur Masuaku, siyah-beyazlılardan ayrılmaya hazırlanıyor.

MENAJERİ AEK İLE GÖRÜŞÜYOR

Yunan basınından SDNA'nın haberine göre; savunmanın sol kanadını güçlendirmek isteyen AEK, Masuaku yu kadrosuna katmak istiyor. Yunan kulübünün yetkililerinin, Demokratik Kongolu futbolcunun menajeriyle görüşme halinde olduğu belirtiliyor. Haberde, menajer Meisa N'Diage'nin geçen hafta Atina'da olduğu ifade edilirken, Masuaku'nun Beşiktaş'ta bir geleceği olmadığı vurgulandı.

MASUAKU DA BEŞİKTAŞ DA SICAK BAKIYOR

31 yaşındaki oyuncunun, siyah beyazlı takımla sözleşmesinin sezonun sonunda biteceği hatırlatılarak, bu durumun Masuaku'ya kariyerindeki bir sonraki takım için özel görüşmeler yapma fırsatı verdiği kaydedildi. 31 yaşındaki sol bekin de ayrılığa sıcak baktığı belirtildi. Öte yandan siyah-beyazlıların da kadroda düşünülmeyen sol beke ayrılık konusunda sorun çıkarması beklenmiyor.

MASUAKU'NUN SEZON PERFORMANSI

Arthur Masuaku bu sezon Beşiktaş formasıyla 24 maça çıkarken, takımına 1 gol, 5 asistlik skor katkısı sağladı. Masuaku'nun siyah-beyazlılar ile sözleşmesi sezon sonunda bitiyor.

Beşiktaşlıları çileden çıkartan Arthur Masuaku, takımdan ayrılıyor
Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor
img

Ekrem İmamoğlu, kendisini protesto eden vatandaşla kürsüden atıştı
img

ABD'yi cehenneme çeviren yangın Türk ünlüleri de vurdu
img

"Söylemesem rahat etmem" diyerek ikinci kez kürsüye çıktı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Teröristbaşı Öcalan'ın evlenmek istediği iddiasına DEM Parti'den yanıt

Öcalan'ın evlilik iddiası sonrası art arda açıklamalar
Efsane karaktere ilham kaynağı oldu: Yusuf Dikeç'in rol aldığı dizi izlenme rekorları kırıyor

Rol aldığı dizi rekor kırıyor
Özgür Özel'in büyük sürprizi 'iktidara kırmızı kart' çıktı

Saat verip "Bekleyin" diyen Özel'in sürprizi elindeki kartmış
Los Angeles'taki ateş hattının içinde çok sayıda Türk ünlünün mülkü de var

ABD'yi cehenneme çeviren yangın Türk ünlüleri de vurdu
Türkiye'yi izlemek için özel askeri radar kurdular

Türkiye'yi izlemek için özel askeri radar kurdular
Acun Ilıcalı'dan büyük hamle: Efsane program geri dönüyor!

Efsane program geri dönüyor!

Son Dakika Haberleri

Survivor neden yok? 9 Ocak Perşembe Bugün Survivor var mı? Kasımpaşa Fenerbahçe hangi kanalda? Kasımpaşa Fenerbahçe maçını hangi kanal veriyor, nerede izlenir? Hudutsuz Sevda 49. bölüm fragmanı yayınlandı mı? 9 Ocak Hudutsuz Sevda yeni bölüm linki var mı? Hudutsuz Sevda 48. bölüm tek parça full HD izle! Hudutsuz Sevda SON BÖLÜM izle! Perşembe günü hangi diziler var? 9 Ocak Perşembe TV'de bu akşamki diziler Hudutsuz Sevda CANLI izle! Hudutsuz Sevda 48. Bölüm FOX TV CANLI izle! A Spor CANLI izle! (GAZİANTEP FK-İSTANBULSPOR) 9 Ocak A Spor HD kesintisiz donmadan canlı yayın izleme linki! Siyah Kalp 16. bölüm tek parça full HD izleme linki! Adana ASKİ su kesintisi! 9-10 Ocak Çukurova, Sarıçam, Ceyhan su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? İZSU İzmir su kesintisi! 9-10 Ocak Dikili, Çiğli, Çeşme su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.