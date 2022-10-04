Beşiktaşlılar hiç böylesine isyan etmemişti! Valerien Ismael'e yapılan çağrılar çılgınlık boyutunda
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Süper Lig'de 3 haftadır galibiyet yüzü görmeyen Beşiktaş'ta teknik direktör Valerien Ismael istifaya çağrılıyor. Sosyal medyada "Valerien Ismael istifa" etiketini gündemin zirvesine taşıyan siyah-beyazlı taraftarlar, Şenol Güneş'in göreve getirilmesini istiyor.
Son olarak Vodafone Park'ta oynanan Fenerbahçe derbisinde sahadan golsüz beraberlikle ayrılan Beşiktaş'ta teknik direktör Valerien Ismael eleştirilerin odağındaki isim oldu.
İSTİFASI İSTENİYOR
Beşiktaş taraftarı, Valerien Ismael yönetimindeki takımlarının 3 maçtır kazanamamasına isyan etti. Sosyal medyada "Valerien Ismael istifa" etiketi ile paylaşımlar yapan siyah-beyazlı taraftarlar kısa sürede deneyimli hocanın adını gündemin zirvesine yerleştirdi.
BEŞİKTAŞ 6. SIRAYA GERİLEDİ
Süper Lig'in 8. haftasında Beşiktaş, sahasında Fenerbahçe ile 0-0 berabere kaldı. Bu sonuçla siyah-beyazlılar ligde 15 puanla 6. sıraya geriledi.