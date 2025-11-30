Beşiktaşlılar Düzce'de Buluştu

Düzce'de 1903 Beşiktaşlılar Derneği tarafından düzenlenen organizasyonda siyah-beyazlı taraftarlar bir araya geldi. Geceye Düzce Valisi Selçuk Aslan ile Beşiktaş'ın eski futbolcuları Pascal Nouma ve Ahmet Dursun da katıldı.

Programda konuşan Düzce Valisi Selçuk Aslan, Beşiktaş'ın Türk spor tarihindeki önemine değindi. Kulübün kuruluş sürecini ve tarihi misyonunu hatırlatan Aslan, "Beşiktaş'ın ilk adımları Sultan Abdülhamid döneminde atıldı. Armanın ortasında yer alan Türk bayrağı ve ay-yıldıza yeni yıldızlar eklenmesini temenni ediyorum" dedi.

"İyi insan olmadan iyi Beşiktaşlı olunmaz"

1903 Düzce Beşiktaşlılar Derneği Başkanı Ömer Faruk Kubilay da dernek olarak sosyal sorumluluk projelerini önemsediklerini belirtti. Beşiktaşlılık duruşunu temsil etmeye çalıştıklarını vurgulayan Kubilay, "Dernek olarak hep iyi, güzel işler yapmaya çalıştık. 49 yıllık kapanmak üzere olan bir köy okulunu yeniledik. Onursal başkanımız Süleyman Saba'nın, 'İyi insan olmadan iyi Beşiktaşlı olunmaz' lafını hayata geçirmek, iyi insanlar olmak ve iyi insanlar yetiştirmek için çalışmalarımıza devam ediyoruz" diye konuştu.

Beşiktaş'ın eski futbolcuları Ahmet Dursun ve Pascal Nouma da gecede yaptıkları konuşmada, Düzce'de siyah-beyazlı camiayla bir araya gelmekten duydukları mutluluğu dile getirdi.

Organizasyon, geliri hayır işlerinde kullanılmak üzere satışa sunulan lisanslı ürünler ve imzalı formaların açık artırmasıyla sona erdi. - DÜZCE