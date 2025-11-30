Haberler

Beşiktaşlılar Düzce'de Buluştu

Beşiktaşlılar Düzce'de Buluştu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Düzce'de 1903 Beşiktaşlılar Derneği organizasyonunda Beşiktaş taraftarları bir araya geldi. Vali Selçuk Aslan, Beşiktaş'ın Türk spor tarihindeki önemine vurgu yaptı. Eski futbolcular da gecede anekdotlar paylaştı.

Düzce'de 1903 Beşiktaşlılar Derneği tarafından düzenlenen organizasyonda siyah-beyazlı taraftarlar bir araya geldi. Geceye Düzce Valisi Selçuk Aslan ile Beşiktaş'ın eski futbolcuları Pascal Nouma ve Ahmet Dursun da katıldı.

Programda konuşan Düzce Valisi Selçuk Aslan, Beşiktaş'ın Türk spor tarihindeki önemine değindi. Kulübün kuruluş sürecini ve tarihi misyonunu hatırlatan Aslan, "Beşiktaş'ın ilk adımları Sultan Abdülhamid döneminde atıldı. Armanın ortasında yer alan Türk bayrağı ve ay-yıldıza yeni yıldızlar eklenmesini temenni ediyorum" dedi.

"İyi insan olmadan iyi Beşiktaşlı olunmaz"

1903 Düzce Beşiktaşlılar Derneği Başkanı Ömer Faruk Kubilay da dernek olarak sosyal sorumluluk projelerini önemsediklerini belirtti. Beşiktaşlılık duruşunu temsil etmeye çalıştıklarını vurgulayan Kubilay, "Dernek olarak hep iyi, güzel işler yapmaya çalıştık. 49 yıllık kapanmak üzere olan bir köy okulunu yeniledik. Onursal başkanımız Süleyman Saba'nın, 'İyi insan olmadan iyi Beşiktaşlı olunmaz' lafını hayata geçirmek, iyi insanlar olmak ve iyi insanlar yetiştirmek için çalışmalarımıza devam ediyoruz" diye konuştu.

Beşiktaş'ın eski futbolcuları Ahmet Dursun ve Pascal Nouma da gecede yaptıkları konuşmada, Düzce'de siyah-beyazlı camiayla bir araya gelmekten duydukları mutluluğu dile getirdi.

Organizasyon, geliri hayır işlerinde kullanılmak üzere satışa sunulan lisanslı ürünler ve imzalı formaların açık artırmasıyla sona erdi. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Netanyahu, İsrail Cumhurbaşkanı'ndan resmen af talep etti

Netanyahu, Cumhurbaşkanı'ndan resmen affını istedi
Papa 14. Leo, Lübnan'a gitmek üzere Türkiye'den ayrıldı

4 gün sonra Türkiye'ye böyle veda etti! İşte Papa'nın yeni durağı
AK Partili Tayyar'dan olay iddia: Öcalan 'Süreç başarılı olmazsa Bahçeli'ye darbe yapılacak' dedi

"Süreç başarılı olmazsa Bahçeli'ye darbe yapılacak"
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Lvbel C5 konserinde talihsiz kaza! Pantolonu bir anda alev aldı

Ünlü rapçinin konserinde kabus anları! Kalçası bir anda alev aldı
Papa ile görüşen Ahmet Minguzzi'nin babası bir ricada bulunmuş

Papa ile görüşen Ahmet Minguzzi'nin babası bir ricada bulunmuş
Papa'nın Türkiye ziyareti kriz çıkardı! MHP'nin ardından bir tepki de Destici'den

MHP'den sonra bir sert tepki de Destici'den: Bunun adı hesaplaşmadır
Yediği pizza canından etti! 3 kişi hastanede yaşam mücadelesi veriyor

Yediği pizza canından etti! 3 kişi hastanede yaşam mücadelesi veriyor
Lvbel C5 konserinde talihsiz kaza! Pantolonu bir anda alev aldı

Ünlü rapçinin konserinde kabus anları! Kalçası bir anda alev aldı
ABD'li senatör Graham'dan Maduro'ya tehdit: Bu mevsimde Türkiye çok güzeldir

ABD'li isim açık açık tehdit etti: Bu mevsimde Türkiye çok güzeldir
Vatandaşlar şikayet yağdırdı, Bakanlık harekete geçti! Kafe ve restoranlarda yeni dönem başlıyor

Bakanlık harekete geçti! Kafe ve restoranlarda yeni dönem başlıyor
Apartmandaki ilaçlama sonrası 5'i çocuk 8 kişi hastanelik oldu

İlaçlama sonrası çok sayıda kişi hastanelik oldu! Çocuklar da var
Tuzla'da feci kaza: Genç doktor hayatını kaybetti

Otomobil gişelere saplandı: Genç doktor feci şekilde can verdi
Van'da bir araç baraja yuvarlandı! 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi aranıyor

Otomobil baraja uçtu! Acı haberler peş peşe geldi
Kütahya'da 4 büyüklüğünde deprem

Kütahya'da korkutan deprem! Çevre illerde de büyük panik yaşandı
50 kuruş için 1600 dava açtı, cezayı yedi

50 kuruş için 1600 dava açtı
Genç kadın misafir olarak kaldığı evde ölü bulundu

Genç kadın misafir olarak kaldığı evde ölü bulundu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.