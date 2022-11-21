Beşiktaşlı Weghorts'un ülkesi galibiyetle başladı! Hollanda, Senegal'i son nefeste devirdi

Dünya Kupası A Grubu ikinci maçında Hollanda, Senegal'i 2-0'lık skorla mağlup etti. Hollanda'nın gollerini 84'te Gakpo, 90+9'da Klaassen kaydetti. Yedekte bekleyen Beşiktaş'ın Hollandalı yıldızı Weghorts, bu maçta şans bulamadı.

Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası'nda heyecan tüm hızıyla devam ediyor. A Grubu ikinci maçında Hollanda, Senegal'i 2-0 mağlup etti.

SON NEFESTE

Hollanda'nın ilk golünü 84'te Gakpo kaydetti. Maç boyunca üstün oynayan Hollanda, düğümü son anda çözdü. Galibiyeti perçinleyen golü ise 90+9'da Davy Klaassen kaydetti.

WEGHORTS SÜRE ALMADI

Beşiktaş'ın Hollandalı golcüsü Wout Weghorts ise yedek kulübesinde bekledi. Siyah-Beyazlı taraftarlar yıldızını bu karşılaşmada izleyemedi.