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Beşiktaşlı Weghorts'un ülkesi galibiyetle başladı! Hollanda, Senegal'i son nefeste devirdi

Spor Haberleri

Dünya Kupası A Grubu ikinci maçında Hollanda, Senegal'i 2-0'lık skorla mağlup etti. Hollanda'nın gollerini 84'te Gakpo, 90+9'da Klaassen kaydetti. Yedekte bekleyen Beşiktaş'ın Hollandalı yıldızı Weghorts, bu maçta şans bulamadı.

Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası'nda heyecan tüm hızıyla devam ediyor. A Grubu ikinci maçında Hollanda, Senegal'i 2-0 mağlup etti.

SON NEFESTE

Hollanda'nın ilk golünü 84'te Gakpo kaydetti. Maç boyunca üstün oynayan Hollanda, düğümü son anda çözdü. Galibiyeti perçinleyen golü ise 90+9'da Davy Klaassen kaydetti.

Beşiktaşlı Weghorts'un ülkesi kazandı! Hollanda, Senegal'i son nefeste devirdi

WEGHORTS SÜRE ALMADI

Beşiktaş'ın Hollandalı golcüsü Wout Weghorts ise yedek kulübesinde bekledi. Siyah-Beyazlı taraftarlar yıldızını bu karşılaşmada izleyemedi.

Beşiktaşlı Weghorts'un ülkesi galibiyetle başladı! Hollanda, Senegal'i son nefeste devirdi

Ömer Özarslan
Ömer Özarslan
Spor Servisi Haberler.com - Spor

Wout Weghorst Hollanda Beşiktaş Katar Spor Haberler

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