Beşiktaşlı taraftarlardan Sergen Yalçın ve yönetime tepki

Beşiktaşlı taraftarlardan Sergen Yalçın ve yönetime tepki
Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında oynanan karşılaşmada Beşiktaş, evinde Gaziantep FK ile 2-2 berabere kaldı. Maçın sonunda Beşiktaşlı taraftarlar teknik direktör Sergen Yalçın ve Başkan Serdal Adalı'yı istifaya davet etti.

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Beşiktaş, konuk ettiği ligin güçlü takımlarından Gaziantep FK ile 2-2 berabere kaldı.

SERGEN YALÇIN VE YÖNETİME TEPKİ

Beşiktaşlı taraftarlar, mücadelenin son düdüğünün çalmasının ardından teknik direktör Sergen Yalçın ve Başkan Serdal Adalı'ya tepki gösterdi.

''SERGEN İSTİFA!'', ''YÖNETİM İSTİFA!''

Beşiktaşlı taraftarlar, uzun süre Sergen Yalçın ve yönetim aleyhine tezahüratlarda bulunarak, ''Sergen Yalçın istifa'', ''Yönetim istifa'' ve ''Serdal Adalı hesap versene'' tezahüratlarında bulundu.

2005-2006 SEZONUNDAN SONRA EN KÖTÜSÜ

Evinde oynadığı son 4 Süper Lig maçını kazanamayan Beşiktaş, üst üste dört iç saha karşılaşmasını galibiyetsiz geçtiği son süreci 2005-2006 sezonunda yaşamıştı. Siyah-beyazlılar, söz konusu dönemin son 9 haftasında evinde oynadığı 4 maçta 3 mağlubiyet, 1 beraberlik almıştı.

Yorumlar (10)

Haber Yorumlarıpusatalfa:

Taraftar haklı. Bahane de kalmadı

Yorum Beğen32
Yorum Beğenme4
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıTomarzalı:

Beşiktaş 'a Sergen Yalçın'da ilaç olamadı.

Yorum Beğen31
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıDüşünür:

Bu yonetim ve ganyancı dfolsun gıtsın

Yorum Beğen12
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıViking:

Ulkenin civisi cikmış istifa diyen cesaret eden yok ama stadium da herkes aslan kesiliyor

Yorum Beğen9
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıZAZA Burak:

Nuri Şahini getirin dedik 100 kere ama adam gitti Sergen bir daha bjkye dönmemek üzere gönderilmeli!!!

Yorum Beğen6
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Tüm 10 yorumu okumak için tıklayın Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title