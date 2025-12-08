Beşiktaşlı taraftarlardan Sergen Yalçın ve yönetime tepki
Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında oynanan karşılaşmada Beşiktaş, evinde Gaziantep FK ile 2-2 berabere kaldı. Maçın sonunda Beşiktaşlı taraftarlar teknik direktör Sergen Yalçın ve Başkan Serdal Adalı'yı istifaya davet etti.
SERGEN YALÇIN VE YÖNETİME TEPKİ
Beşiktaşlı taraftarlar, mücadelenin son düdüğünün çalmasının ardından teknik direktör Sergen Yalçın ve Başkan Serdal Adalı'ya tepki gösterdi.
''SERGEN İSTİFA!'', ''YÖNETİM İSTİFA!''
Beşiktaşlı taraftarlar, uzun süre Sergen Yalçın ve yönetim aleyhine tezahüratlarda bulunarak, ''Sergen Yalçın istifa'', ''Yönetim istifa'' ve ''Serdal Adalı hesap versene'' tezahüratlarında bulundu.
2005-2006 SEZONUNDAN SONRA EN KÖTÜSÜ
Evinde oynadığı son 4 Süper Lig maçını kazanamayan Beşiktaş, üst üste dört iç saha karşılaşmasını galibiyetsiz geçtiği son süreci 2005-2006 sezonunda yaşamıştı. Siyah-beyazlılar, söz konusu dönemin son 9 haftasında evinde oynadığı 4 maçta 3 mağlubiyet, 1 beraberlik almıştı.