Beşiktaşlı Taraftarlardan Derbi Maça Yoğun İlgi
Beşiktaşlı taraftarlar, Trendyol Süper Lig'de Beşiktaş ile Galatasaray arasında oynanacak derbi maça büyük ilgi gösterdi. Taraftarlar, Beşiktaş Meydanı'nda toplanarak stadyuma hareket etti ve tezahüratlar eşliğinde maç saatini bekliyor.
- Beşiktaşlı taraftarlardan derbiye yoğun ilgi
İSTANBUL - Beşiktaşlı taraftarlar, derbi maça yoğun ilgi gösterdi.
Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Beşiktaş, sahasında Galatasaray ile karşı karşıya gelecek. Siyah-beyazlı taraftarlar, derbiye yoğun ilgi gösterdi. Karşılaşma öncesi Beşiktaş Meydanı, Köyiçi ve Beşiktaş çarşıda toplanan taraftarlar, tezahüratlar eşliğinde ağaçlı yoldan müsabakanın oynanacağı Tüpraş Stadyumu'na hareket ettiler.
Stadyum önünde de davul ve zurna eşliğinde marş söyleyen siyah-beyazlılar, maç saatini beklemeye başladı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / YUNUS KILIÇ - Spor