Beşiktaşlı Milot Rashica, Kosova Milli Takımı'na davet edildi

Beşiktaş, Milot Rashica'nın Kosova Milli Takımı'na davet edildiğini ve 12 Kasım Pazar günü oynanacak olan Başakşehir karşılaşmasında forma giyemeyeceğini açıkladı.

Beşiktaş, Milot Rashica'nın Kosova Milli Takımı'na davet edildiğini ve 12 Kasım Pazar günü oynanacak olan Başakşehir karşılaşmasında forma giyemeyeceğini açıkladı.

Siyah-beyazlı ekipten konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Kosova ile İsrail arasında 15 Ekim 2023 tarihinde oynanması planlanan Kosova-İsrail UEFA 2024 Eleme müsabakası, UEFA'nın kararı doğrultusunda 12 Kasım Pazar günü oynanacaktır. Kosovalı futbolcumuz Milot Rashica, Kosova Futbol Federasyonu tarafından söz konusu maçın aday kadrosuna davet edilmiştir. FIFA talimatları doğrultusunda bugün ülkesine giderek milli takım kampına katılacak olan Milot Rashica, Futbol A Takımımızın Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında 12 Kasım Pazar günü Tüpraş Stadyumu'nda Rams Başakşehir ile oynayacağı müsabakanın kadrosunda yer alamayacaktır" ifadelerine yer verildi.