Beşiktaşlı Milot Rashica, eski takımı Galatasaray'a karşı forma giydi

Beşiktaş'ta Kosovalı futbolcu Milot Rashica, eski takımı Galatasaray'a karşı deplasmanda oynanan mücadeleye 11'de başladı.

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Beşiktaş, Galatasaray'a konuk oluyor. Siyah-beyazlılarda müsabakaya 11'de başlayan 27 yaşındaki futbolcu Milot Rashica da ilk kez eski takımına karşı forma giymiş oldu.

Geçtiğimiz sezon sarı-kırmızılılarla şampiyonluk yaşayan ve toplam 30 müsabakada 6 gol, 7 asiste imza atan Rashica, sezon başında Beşiktaş'a transfer olmuştu.

Kosovalı futbolcu, Kartal ile bu sezon 6'sı lig, 2'si Konferans Ligi olmak üzere toplam 10 maçta 2 gol, 1 asistlik performans sergiledi. - İSTANBUL