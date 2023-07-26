Beşiktaşlı Futbolcu Umut Meraş Çekmeköy'de Kaza Geçirdi

Beşiktaşlı futbolcu Umut Meraş, Çekmeköy'de lüks otomobiliyle 'U' dönüşü yaparken bir servis minibüsüne çarptı. Kazada yara almadan atlattılar. Olay yerine trafik polisleri sevk edildi.

BEŞİKTAŞLI futbolcu Umut Meraş, Çekmeköy'de kaza geçirdi. Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, dün saat 15.00 sıralarında Çekmeköy Mimar Sinan Mahallesi, Mimar Sinan Caddesi'nde meydana geldi. Beşiktaşlı futbolcu Umut Meraş, lüks otomobiliyle caddede 'U' dönüşü yapmaya çalıştığı sırada, caddede ilerleyen bir servis minibüsüne çarptı. Meraş ve otomobilde bulunan kadın yolcu kazayı yara almadan atlattı. İddiaya göre kazanın ardından otomobilde bulunan kadın yolcu, minibüs şoförü ile tartışma yaşadı. Olay yerine trafik polisleri sevk edildi. Kaza raporu tutulmasının ardından taraflar olay yerinden ayrıldı. Kaza anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.