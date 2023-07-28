Beşiktaşlı Futbolcu Amir Hadziahmetovic: Deplasmana daha avantajlı bir skorla gidiyoruz

Beşiktaşlı futbolcu Amir Hadziahmetovic, KF Tirana maçının ardından yaptığı açıklamada, deplasmana daha avantajlı bir skorla gittiklerini söyledi. Hadziahmetovic, maçın genelinde iyi bir performans sergilediklerini ve farklı bir sistem denediklerini belirtti. Ayrıca, sezon başı hazırlıklarının iyi geçtiğini ve bu görüntüyü 90 dakikaya yayabileceklerini ifade etti.

Beşiktaşlı futbolcu Amir Hadziahmetovic, 3-1 kazandıkları KF Tirana maçının ardından yaptığı açıklamada, "Deplasmana daha avantajlı bir skorla gidiyoruz" dedi.

Uefa Avrupa Konferans Ligi 2'nci Ön Eleme turu ilk maçında sahalarında 3-1 mağlup ettikleri KF Tirana mücadelesinin ardından basın mensuplarına konuşan Bosnalı futbolcu, "Maçın genelinde iyi bir maç çıkardığımızı düşünüyorum. 90 dakika boyunca maçı kontrol ettik. Son dakikalarda bulduğumuz 3. gol, skoru bizim açımızdan daha avantajlı hale getirdi. Deplasmana daha avantajlı bir skorla gidiyoruz" diye konuştu.

Siyah-beyazlı futbolcu son olarak, kamp süreciyle ilgili, "Bence çok iyi bir sezon başı hazırlığı geçirdik. Ben de kariyerimin en zor sezon başı hazırlığını geçirdiğimi söyleyebilirim. Bu iyi çalıştığımızı gösterir. İlk maç olsa da bu görüntüyü 90 dakikaya yayabileceğimizi gösterdik" dedi.