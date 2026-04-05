Beşiktaş'ta Murillo kafa travması şüphesiyle hastaneye götürüldü

BEŞİKTAŞ'ın Panamalı sağ beki Amir Murillo, kafa travması şüphesiyle devre arasında hastaneye götürüldü.

Beşiktaş'ın Fenerbahçe'ye konuk olduğu derbi maçın ilk yarısında rakibiyle girdiği pozisyon sonrasında bir süre sakatlık yaşayan Amir Murillo, ikinci devre sahaya çıkmadı. Kafa travması şüphesi olan Panamalı sağ bek, tedbir amaçlı hastaneye götürüldü. Murillo, kafa travması sebebiyle oyundan çıktığı için iki takımın da +1'er değişiklik hakkı oldu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı