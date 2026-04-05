Amir Murillo hastaneye götürüldü
Fenerbahçe derbisinin ilk yarısında yüzüne darbe alan Beşiktaş'ın futbolcusu Amir Murillo, kafa travması nedeniyle tedbir amaçlı hastaneye götürüldü.
Fenerbahçe derbisinin ilk yarısında yaşanan bir pozisyonda yüzüne darbe alan Beşiktaş'ın Panamalı futbolcusu Amir Murillo, kafa travması nedeniyle tedbir amaçlı hastaneye götürüldü.
Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşıyor. Siyah-beyazlıların tecrübeli savunmacısı Amir Murillo, ikinci yarının başında yerini Gökhan Sazdağı'na bıraktı. Edinilen bilgiye göre Murillo, ilk yarıda yüzüne aldığı darbe sonucu kafa travması sebebiyle tedbir amaçlı hastaneye götürüldü. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı