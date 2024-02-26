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Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finali için hazırlıklara başladı

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Beşiktaş, Konyaspor ile oynayacağı Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finali maçının hazırlıklarına hız kesmeden başladı. Teknik Direktör Fernando Santos yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmalarını içeriyordu. Siyah-beyazlılar, yarınki antrenmanla hazırlıklarını tamamlayarak kampa girecek.

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Konyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına ara vermeden başladı.

Teknik Direktör Fernando Santos yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışması olarak gerçekleşti. Dünkü maçta oynayan futbolcular, rejenerasyon çalışması yaparak günü tamamladı. Diğer futbolcuların ısınma koşuları ve pas çalışmasıyla başladıkları idman, çift kale maçla sona erdi.

Siyah-beyazlılar, Konyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını, yarın saat 17.00'de yapacağı antrenmanla tamamlayarak BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde kampa girecek. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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