Beşiktaş yönetimi olağanüstü toplandı

Galatasaray'a 2-1 kaybettiği derbinin ardından Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında konuk ettiği Kasımpaşa'ya da 3-1 mağlup olan Beşiktaş'ta önemli bir gelişme yaşandı.

YÖNETİM OLAĞANÜSTÜ TOPLANDI

Sports Digitale'den Sercan Dikme'nin haberine göre; Beşiktaş yönetimi, Kasımpaşa mağlubiyetinin ardından olağanüstü toplantı kararı aldı. Tüpraş Stadyumu'nda toplanan yönetim kurulu, alınan sonucu değerlendirmeye aldı.

AÇIKLAMA BEKLENİYOR

Siyah-beyazlıların bu toplantıda olağanüstü bir karar alıp almayacağı ise henüz bilinmiyor. Beşiktaş yönetiminin söz konusutoplantının ardından basın mensuplarına açıklama yapması bekleniyor.

FARK 8'E ÇIKTI

Geçen hafta oynanan derbide ezeli rakibi Galatasaray'a 2-1 yenilen ve namağlup etiketini kaybeden Beşiktaş, Kasımpaşa'ya da 3-1 kaybederek üst üste ikinci kez mağlup oldu. Öte yandan siyah-beyazlılar, bu sezon iç sahada oynadığı bir karşılaşmadan ilk kez puansız ayrıldı. 20 puanda kalan Beşiktaş'ın lider Galatasaray ile arasındaki puan farkı 8 oldu.