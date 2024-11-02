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Beşiktaş yönetimi olağanüstü toplandı

Beşiktaş yönetimi olağanüstü toplandı
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Galatasaray derbisinin ardından Kasımpaşa maçını da kaybeden Beşiktaş'ta yönetim, olağanüstü toplantı kararı aldı. Tüpraş Stadyumu'nda toplanan siyah-beyazlı idareciler, durum değerlendirmesi yapacak. Toplantının ardından basın açıklaması yapılması bekleniyor.

Galatasaray'a 2-1 kaybettiği derbinin ardından Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında konuk ettiği Kasımpaşa'ya da 3-1 mağlup olan Beşiktaş'ta önemli bir gelişme yaşandı.

YÖNETİM OLAĞANÜSTÜ TOPLANDI

Sports Digitale'den Sercan Dikme'nin haberine göre; Beşiktaş yönetimi, Kasımpaşa mağlubiyetinin ardından olağanüstü toplantı kararı aldı. Tüpraş Stadyumu'nda toplanan yönetim kurulu, alınan sonucu değerlendirmeye aldı.

AÇIKLAMA BEKLENİYOR

Siyah-beyazlıların bu toplantıda olağanüstü bir karar alıp almayacağı ise henüz bilinmiyor. Beşiktaş yönetiminin söz konusutoplantının ardından basın mensuplarına açıklama yapması bekleniyor.

FARK 8'E ÇIKTI

Geçen hafta oynanan derbide ezeli rakibi Galatasaray'a 2-1 yenilen ve namağlup etiketini kaybeden Beşiktaş, Kasımpaşa'ya da 3-1 kaybederek üst üste ikinci kez mağlup oldu. Öte yandan siyah-beyazlılar, bu sezon iç sahada oynadığı bir karşılaşmadan ilk kez puansız ayrıldı. 20 puanda kalan Beşiktaş'ın lider Galatasaray ile arasındaki puan farkı 8 oldu.

Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor
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Yorumlar (9)

Haber YorumlarıMelike Taştan:

Galatasaray bunların fabrika ayarlarını bozdu. Derbiden önce de demiştim bunu. Derbide GS nin penaltısı çalınmasa ve Osimhen gole giderken jkli Emirhan engellemese veya engellediği için kırmızı görse GS farka gidiyordu. Ama hakemler jk yi üzmez GS nin fark atmasını istemezdi zaten. Tüm bunlara rağmen jk nin fabrika ayarlarını bozdu GS ;) ;)

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Haber YorumlarıBoga:

KARTALIN GENE KANATLARI KIRILDI GEÇMİŞ OLSUN HERHALDE YENİ BİR HOCA GELİR

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Haber YorumlarıArif İnanç:

Iki atımlık barut sizin de bitti Fenerbahcenin de. Zaten buraya kadar gelmeniz bile mucize. Ne Fenerbahçe ne de Siz futbol oynamıyorsunuz. Teknik adamlarınız bu işlerde sıkıntılı. Ben bir Fenerli olarak işin zor olduğunu söylüyorum. Ikı maçta şımardık mı ış bitti. Besiktasin da defansı kötü Bizimde.Kurunun içinde yaş yanacak tabiki. Atmışsınız Semih'i kenar da dön dolaş oynamaya çalışıyor. 9 numarayı besleyeceksiniz ki bir şeyler olsun. Galatasaray kırmızı kartsız oynuyor. Böyle devam eder mi?.

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Haber Yorumlarımerthan pro.:

Bence galatasaray maci ve hakemler hakkında konusacaklar

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Haber Yorumlarıe.irfan ünal:

orta saha yok,hatlar arası çalışmıyor, defans evlere şenlik,kondisyon kötü, bir fernandes var gerisi mertten başlamak üzere kötü. daha çok maç kaybeder beşiktaş. kasımpaşa daha diri,istekli ve organize. tebrik etmek lazım.

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Haber YorumlarıERKAN ÜNAL:

Yapıyı bozmak için mi toplandılar acaba ????

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Haber YorumlarıSavas Ozturk:

Futbola siyaset karıştırdılar hakemler yüzünden süper ligin tadı kalmadı

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Haber Yorumlarıpusatalfa:

Hadi bakalım suçu kimse üstüne almasın hakemlere ve GS ye atın topu, federasyona da parmak saklamayı unutmayın bu hakem düdüğü asmalı filan. Bırakın bu filimleri uyutmaya çalışmayın milleti her şey ortada yönetim berbat

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