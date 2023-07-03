Beşiktaş, 2023-2024 sezonu hazırlıklarını Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde yaptığı antrenman ile sürdürdü. Sakatlıkları ve milli takımlarda bulunan oyuncuların eksikliğiyle gerçekleşen antrenmanda takım çalışmaları ve maç yapıldı. Başkan Ahmet Nur Çebi ve Sportif Direktör Ceyhun Kazancı da antrenmanı takip etti.

- Beşiktaş, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü

İSTANBUL - Beşiktaş, yeni sezon hazırlıklarını bugün akşam yaptığı ikinci antrenman ile sürdürdü.

Beşiktaş, 2023-2024 sezonu hazırlıklarını Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde yaptığı antrenman ile sürdürdü. Sabah saatlerinde salon çalışması yapan Beşiktaş'ta, teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde gerçekleşen idman, yaklaşık 1 buçuk saat sürdü. Isınma hareketleri ile başlayan antrenman sonrası 3 gruba ayrılan siyah-beyazlılar, dar alanda minyatür kalede maç yaptı.

Sakatlıkları bulunan Cenk Tosun ve Tayyip Talha Sanuç'un yanı sıra milli takımlarda bulunan Mert Günok, Salih Uçan, Vincent Aboubakar, Omar Colley, Roman Saiss, Amir Hadziahmetovic ve Arthur Masuaku da idmanda yer almadı. Onur Bulut ise takımdan ayrı olarak düz koşu yaptı ve yarım saatlik çalışmanın ardından sahadan ayrıldı. Rachid Ghezzal ise idmanın ikinci bölümünde takımdan ayrı çalışarak idmanı sonlandırdı.

Öte yandan Başkan Ahmet Nur Çebi ve Sportif Direktör Ceyhun Kazancı da antrenmanı takip etti.

Siyah-beyazlılar, yarın 11.00 ve 18.00'de yapacağı çift antrenman ile yeni sezon hazırlıklarına devam edecek.