Beşiktaş, Yeni Sezon Hazırlıklarına Devam Ediyor

Beşiktaş, Yeni Sezon Hazırlıklarına Devam Ediyor
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Beşiktaş, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde Teknik Direktör Ole Gunnar Solskjaer yönetiminde antrenman yaparak yeni sezon hazırlıklarına sürdürüyor. Antrenman koşu ve taktik çalışmalarıyla zenginleştirildi.

Beşiktaş, yeni sezon hazırlıklarına bu akşam BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla devam etti.

Beşiktaş'ta Teknik Direktör Ole Gunnar Solskjaer'in yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Isınma koşuları ve 5'e 2 top kapmayla başlayan idman, yarı sahada oynanan toplu oyunla sona erdi.

Siyah-beyazlılar, yeni sezon hazırlıklarına, yarın saat 10.00'da sahada ve 14.30'da salonda basına kapalı yapacağı çalışmalarla devam edecek. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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