Beşiktaş, yeni sezon hazırlıklarına başladı
Beşiktaş, Teknik Direktör Vinzenco İtalio yönetiminde yeni sezon hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla start verdi. Takım, 1 Temmuz'da Slovakya'ya giderek 6 hazırlık maçı oynayacak.
Beşiktaş, yeni sezon hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.
Siyah-beyazlılar, yeni sezon hazırlıklarına bugün start verdi. Teknik Direktör Vinzenco İtalio yönetiminde gerçekleşen antrenmanın ilk 15 dakikası basın mensuplarına açık gerçekleştirildi.
Siyah-beyazlılar, Avrupa kupalarında oynayacağı eleme maçları öncesi 1 Temmuz Çarşamba günü Slovakya'ya hareket edecek. Beşiktaş, kamp boyunca 6 hazırlık maçı oynayacak. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı