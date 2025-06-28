Beşiktaş Yeni Sezon Hazırlıklarına Başladı

Beşiktaş Yeni Sezon Hazırlıklarına Başladı
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Beşiktaş, 2025-2026 sezonu hazırlıklarına BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla başladı. Teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer yönetimindeki idmanda kondisyon ve taktik çalışmaları yapıldı.

Beşiktaş, 2025-2026 sezonu hazırlıklarına, bu akşam BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla başladı.

Beşiktaş, yeni sezon hazırlıklarına başladı. Teknik Direktör Ole Gunnar Solskjaer'in yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Pas çalışması ve 5'e 2 top kapmayla başlayan idman, dar alanda oynanan toplu oyunlarla tamamlandı.

Futbol Akademi sporcularından Poyraz Gelen ile Adnan Karahisar da antrenmanda yer aldı.

Öte yandan izinli olan futbolcular; Rafa Silva 2 Temmuz'da, Ciro Immobile 1 Temmuz'da, Demir Ege Tıknaz ise 30 Haziran'da takıma dahil olacak.

Siyah-beyazlılar, yeni sezon hazırlıklarına, yarın saat 17.00'de basına kapalı yapacağı antrenmanla devam edecek. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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