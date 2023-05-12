Beşiktaş, yarın Azerbaycan ekibi Sabah FC ile dostluk maçında karşılaşacak

Beşiktaş, Azerbaycan Premier Lig ekiplerinden Sabah FC ile dostluk maçında yarın karşı karşıya gelecek.

Beşiktaş, Azerbaycan Premier Lig ekiplerinden Sabah FC ile dostluk maçında yarın karşı karşıya gelecek.

Başkent Bakü'deki Tevfik Behramov Stadı'ndaki karşılaşma TSİ 17.00'de yapılacak.

Beşiktaş, bu karşılaşmanın hazırlıklarını da gerçekleştirdiği antrenmanla tamamladı.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde gerçekleştirilen idmanda siyah-beyazlı oyuncular, ısınma koşularının ardından pas çalışması yaptı. Antrenman, taktiksel çift kale maç ile sona erdi.

Siyah-beyazlı ekip, Sabah FC ile yapacağı karşılaşma için Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan kalkan özel bir uçakla Bakü'ye gitti.