Beşiktaş, Wilfred Ndidi ile Görüşmelere Başladı

Beşiktaş, Wilfred Ndidi ile Görüşmelere Başladı
Beşiktaş Futbol Takımı, Leicester City'den Nijeryalı defansif orta saha oyuncusu Wilfred Onyinye Ndidi ile transfer görüşmelerine başladığını duyurdu. Ndidi, İstanbul'a gelerek taraftarları selamladı.

Beşiktaş Futbol Takımı'nın transferi için görüşmelere başlandığını duyurduğu İngiltere Championship ekiplerinden Leicester City'nin Nijeryalı defansif orta saha oyuncusu Wilfred Onyinye Ndidi, İstanbul'a geldi.

Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne özel uçakla gelen Ndidi'yi, burada siyah-beyazlı yetkililer ve bir grup taraftar karşıladı.

Taraftarların fotoğraf çektirme isteğini geri çevirmeyen Nijeryalı oyuncu, daha sonra konaklayacağı otele geçti.

Kaynak: AA / Mücahit Hüseyin Eroğul - Spor
