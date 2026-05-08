Beşiktaş ve TÜMOSAN Konyaspor, PFDK'ya sevk edildi

Beşiktaş ve TÜMOSAN Konyaspor, 5 Mayıs 2026 tarihinde oynanan Ziraat Türkiye Kupası maçındaki saha olayları ve kötü tezahüratlar nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edildi.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, Hukuk Müşavirliği'nce 7 Mayıs 2026 tarihinde PFDK'ye yapılan sevk raporları paylaşıldı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Hukuk Müşavirliği'nce 07.05.2026 tarihinde Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na yapılan sevk raporları aşağıda belirtilmiştir.

1- BEŞİKTAŞ A.Ş. Kulübü'nün 05.05.2026 tarihinde oynanan BEŞİKTAŞ A.Ş.-TÜMOSAN KONYASPOR Ziraat Türkiye Kupası müsabakasındaki "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

2- TÜMOSAN KONYASPOR Kulübü'nün 05.05.2026 tarihinde oynanan BEŞİKTAŞ A.Ş.-TÜMOSAN KONYASPOR Ziraat Türkiye Kupası müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca ve "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
