Beşiktaş ve Trabzonspor'un istediği yıldız futbolcuyu Fenerbahçe alıyor

Fenerbahçe'nin, Makedon sol bek ve sol kanat oyuncusu Ezgjan Alioski ile ilgilendiği öğrenildi.

TEMSİLCİLERİ İSTANBUL'DA

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, Ezgjan Alioski, Fenerbahçe'ye önerildi. Alioski'nin temsilcisi transfer görüşmelerini ilerletmek için İstanbul'a geldi. Oyuncu tarafı Fenerbahçe'nin vereceği yanıt bekleniyor.

DEVLERLE İSMİ ANILMIŞTI

30 yaşındaki Makedon futbolcunun ismi daha önce Beşiktaş ve Trabzonspor ile de anılmıştı. Leeds United formasıyla adından söz ettiren oyuncu son olarak Al Ahli forması giydi. 1.73 boyundaki sol ayaklı oyuncu, geçen sezon forma giydiği 30 maçta 6 gol 9 asist ile oynadı.