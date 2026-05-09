Futbol: Trendyol Süper Lig

Trendyol Süper Lig

Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Beşiktaş, Trabzonspor ile oynadığı maçta ilk yarıyı 1-1 berabere tamamladı. Beşiktaş'ın penaltı golü Orkun Kökçü'den gelirken, Trabzonspor'un eşitliği sağlayan golü ise Zubkov'dan geldi.

Stat: Tüpraş

Hakemler: Oğuzhan Çakır, Anıl Usta, Bersan Duran

Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Murillo, Agbadou, Djalo, Rıdvan Yılmaz, Asllani, Olaitan, Orkun Kökçü, Cerny, Toure, Oh

Trabzonspor: Onana (Dk. 7 Ahmet Doğan Yıldırım), Ozan Tufan, Nwaiwu, Salih Malkoçoğlu, Lovik, Bouchouari, Oulai, Zubkov, Nwakaeme, Muçi, Umut Nayir

Goller: Dk. 14 Orkun Kökçü (Penaltıdan) (Beşiktaş), Dk. 15 Zubkov (Trabzonspor)

12. dakikada Beşiktaş penaltı kazandı. Trabzonspor savunmasının çıkarken yaptığı paslaşmada kaleci Ahmet Doğan Yıldırım, ceza sahası içinde topu ayağından açtı. Araya giren Güney Koreli futbolcu Oh, genç file bekçisinin müdahalesiyle yerde kalırken hakem Oğuzhan Çakır, beyaz noktayı gösterdi.

14. dakikada penaltıyı kullanan kaptan Orkun Kökçü, meşin yuvarlağı sol alt köşeden filelere gönderdi: 1-0.

Trabzonspor, 15. dakikada beraberliği yakaladı. Orta sahanın solunda Nwakaeme'nin pasıyla topla buluşan Umut Nayir, rakip kaleye doğru ilerledikten sonra Zubkov'u gördü. Ukraynalı futbolcu, ceza sahası içi sol çaprazından sol ayağıyla düzgün vuruşla meşin yuvarlağı kalecinin yanından ağlarla buluşturdu: 1-1.

Kaynak: AA / Metin Arslancan
