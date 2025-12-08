Abraham ligde 6. golünü attı

Beşiktaş'ın sahasında Gaziantep FK ile 2-2 berabere kaldığı maçta takımının ikinci golünü kaydeden Tammy Abraham, Süper Lig'deki gol sayısını 6'ya çıkardı.

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Beşiktaş, konuk ettiği Gaziantep FK ile 2-2 berabere kaldı. Siyah-beyazlıların golleri 35. dakikada El Bilal Toure ve 69. dakikada Tammy Abraham'dan geldi.

Abraham, bu golle ligdeki 15. maçında 6. golünü kaydetti. 28 yaşındaki futbolcu, daha önce Eyüpspor, Kayserispor, Galatasaray, Konyaspor ve Antalyaspor ağlarını da birer kez sarsmıştı.

Abraham'ın 1 de asisti bulunuyor. - İSTANBUL