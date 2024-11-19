Beşiktaş ve Galatasaray'ın istediği Rayan Cherki'nin bonservisi dudak uçuklattı

Mali sorunlar nedeniyle küme düşme tehlikesiyle karşı karşıya kalan ve birçok yıldızını elden çıkarmaya hazırlanan Fransız ekibi Lyon, adı Avrupa'dan birçok kulübün yanı sıra Süper Lig devleri Beşiktaş ve Galatasaray ile de anılan Rayan Cherki için kararını verdi.

BONSERVİS BEDELİ BELİRLENDİ

Ekonomik sıkıntılarla boğuşan ve küme düşme tehlikesi bulunan Fransız devi, Rayan Cherki'nin bonservisini belirledi. Foot Mercato'da yer alan habere göre; 21 yaşındaki Cezayir asıllı Fransız yıldıza gelen teklifleri değerlendirmeye alacak olan Lyon, Cherki'yi isteyen takımlardan 30-35 milyon euro talep edecek.

CHERKI'NIN SEZON PERFORMANSI

Rayan Cherki, bu sezon Lyon formasıyla 11 maçta çıktı. Genç 10 numara, bu karşılaşmalarda 2 gol ve 3 asistlik performans sergiledi. Güncel piyasa değeri 20 milyon euro olan Cherki'nin Fransız ekibiyle 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.