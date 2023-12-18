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Beşiktaş ve Fenerbahçe, 2010-2011 Süper Kupa Finali'ni oynamak için başvuruda bulunacak

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Beşiktaş'ın yeni başkanı Hasan Arat ve Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, tarihi bir karara imza attı. İki başkanın gerçekleştirdiği görüşmeden 2010-2011 Süper Kupa Finali'ni oynamak için birlikte müracaat etme kararı çıktı.

Beşiktaş'ın yeni başkanı Hasan Arat ve Fenerbahçe Başkanı Ali Koç bir araya geldi. İkilinin görüşmesinden 2010-2011 Süper Kupa Finali'ni oynamak için birlikte müracaat etme kararı çıktı.

"SÜPER KUPA FİNALİ İÇİN BAŞVURUDA BULUNACAĞIZ"

Görüşmenin ardından ilk sözü alan Hasan Arat "Ali Bey eski bir dostumuz olarak, yeni seçilen yönetim kurulumuzu ziyaret etti. Karşılıklı fikir alışverişinde bulunduk. 2010-2011 Süper Kupa Finali'ni oynamak için birlikte müracaat etme kararı çıktı" ifadelerini kullandı.

"BU BARIŞ İKLİMİNİN GELMESİ ÖNEMLİ"

Hasan Arat ayrıca "Sayın Ali Koç'a 'Baba ocağına hoş geldiniz' dedim. Kulübümüzün en eski üyesi Rahmi Koç'un sicildeki kayıtlı güzel bir belgesini hatıra olarak hediye ettik. Bu ziyaretin aynısını Fenerbahçe Kulübü'ne yapacağız. Güncel sorunlarımızı konuştuk. Futbolun sıkıntılarını konuştuk. Önemli bir toplantı oldu. Bu toplantının örnek olmasını diliyorum. Bu barış ikliminin gelmesi önemli. Bugün önemli bir gündür. Ali Koç'a ve yönetim kurulu üyelerine teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

"SEZON BAŞLAMADAN OYNANIR"

Ali Koç sözlerine "Yönetim kurulundan 6 arkadaşımla beraber hayırlı, uğurlu olsun ziyareti için geldik. Ortak sorunlarımızı konuştuk. Nerede birbirimize destek olabiliriz... Nerede Güç birliği yapabileceğimizi konuştuk. Bu iki büyük kulübün, halkla ilişkileri, Cumhuriyet ve Atatürk'e bağlı olmaları konusunda çok benzer. Sahada rekabet, saha dışında da yapıcı rekabet. Sorunlarımız ve sıkıntılarımız hep aynı. Pek çok konuda ortak hareket ederek, ekonomimizi büyütmeyi konuştuk. Süper Kupa maçı var, biz müracaat etmeden TFF bunun için harekete geçmeliydi. Takvim çok sıkışık, en yakın zaman sanki bir sonraki sezon ligler başlamadan önce... Kararı TFF verecektir. Samimi, dostça karşılama için Sayın Başkan Hasan Arat'a ve yönetim kuruluna teşekkürler. Sahada rekabet, saha dışında yapıcı rekabet. İnşallah bu ziyaret, yapacağımız birçok ziyaretin başlangıcı olur." dedi

Kaynak: Haberler.com / Spor

Fenerbahçe Hasan Arat Süper Kupa Beşiktaş Ali Koç Spor Haberler

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