Beşiktaş ve Eyüpspor 1-1 Beraber Kaldı

Güncelleme:
Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Beşiktaş, ikas Eyüpspor ile oynadığı maçta ilk yarıda 1-1 eşitlikle ayrıldı. Beşiktaş'ın golü Abraham'ın penaltısından gelirken, Eyüpspor'un eşitlik golünü Thiam kaydetti.

Stat: Tüpraş

Hakemler: Halil Umut Meler, Murat Ergin Gözütok, Murat Altan

Beşiktaş : Mert Günok, Svensson, Paulista, Uduokhai, Emirhan Topçu, Ndidi, Orkun Kökçü, Rashica, Rafa Silva, Joao Mario, Abraham

ikas Eyüpspor : Felipe, Calegari, Robin Yalçın, Claro, Mujakic, Yalçın Kayan, Kerem Demirbay, Serdar Gürler, Halil Akbunar, Draguş, Thiam

Goller: Dk. 19 Abraham (Penaltıdan) ( Beşiktaş ), Dk. 29 Thiam (ikas Eyüpspor )

Sarı kartlar: Dk. 19 Claro, Dk. 45+1 Yalçın Kayan (ikas Eyüpspor ), 45+2 Ndidi ( Beşiktaş )

Trendyol Süper Lig'in 2. haftasındaki Beşiktaş-ikas Eyüpspor mücadelesinin ilk yarısı 1-1 sona erdi.

11. dakikada Rafa Silva'dan pası alan Rashica'nın ceza sahasının sol çaprazından sert şutunda, meşin yuvarlak üstten auta gitti.

17. dakikada Beşiktaş penaltı kazandı. Abraham'ın pasının ardından ceza sahasında topla buluşan Orkun Kökçü'nün Robin Yalçın'ın müdahalesiyle yerde kalmasıyla Halil Umut Meler penaltı noktasını gösterdi.

19. dakikada topun başına geçen Abraham, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-0

26. dakikada ceza sahasının sol önünden Draguş'un şutunda, top Mert Günok'ta kaldı.

27. dakika Rashica'dan pası alan Rafa Silva'nın ceza alanının sağ dış çaprazından ayağının dışıyla yaptığı vuruşta, meşin yuvarlak üst direkten dışarı gitti.

29. dakikada Thiam ile Eyüpspor skora eşitliği getirdi. Kerem Demirbay'ın kullandığı kornerde ön direğe hareketlenen Claro'dan seken topu Thiam kafayla tamamladı ve meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-1

39. dakikada Rashica'nın ceza alanı dışı sol çaprazından yaptığı sert vuruşta, kaleci Felipe'nin müdahalesiyle top üstten kornere gitti.

43. dakikada Eyüpspor gole yaklaştı. Sağ kanattan gelişen atakta Kerem Demirbay'ın uzaktan yaptığı ortada Thiam yakın mesafeden kafayı vurdu ancak meşin yuvarlak üst direkten dışarı çıktı.

Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 eşitlikle sonuçlandı.

Kaynak: AA / Ceren Aydınonat - Spor
